В Нижнем Тагиле вор с фонарем в зубах обокрал магазин оптики

После проникновения в помещение магазина, злоумышленник взял в зубы фонарик и скинул в пакет оправы с прилавков. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение трех минут после срабатывания сигнализации, но преступник к тому времени уже скрылся.