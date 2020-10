В Нижнем Тагиле вор с фонарем в зубах обокрал магазин оптики

Ночью 6 октября в Нижнем Тагиле неизвестный обокрал магазин оптики, пишет ИА «Все новости».

Кража произошла в магазине на Вагонке около четырех часов утра. По информации МВД, у преступника некоторое время не получалось вскрыть дверь и ему пришлось сбегать за инструментом. После проникновения в помещение магазина, злоумышленник взял в зубы фонарик и скинул в пакет оправы с прилавков. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение трех минут после срабатывания сигнализации, но преступник к тому времени уже скрылся. Video: Группа ИА «Все новости» во «Вконтакте» По информации из комментариев группы «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте», на место приехала кинологическая бригада. Собака взяла след и проследила его до квартиры, находящейся неподалёку от места происшествия. Сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет личности причастных к преступлению. Напомним, летом в Нижнем Тагиле из магазина украли четыре велосипеда. Преступники проникли в магазин, открыв ключом запасной вход. В Нижнем Тагиле из спортивного магазина ночью были украдены четыре редких велосипеда

