В Нижнем Тагиле вор с фонарем в зубах обокрал магазин оптики

Кража произошла в магазине на Вагонке около четырех часов утра. По информации МВД, у преступника некоторое время не получалось вскрыть дверь и ему пришлось сбегать за инструментом.
После проникновения в помещение магазина, злоумышленник взял в зубы фонарик и скинул в пакет оправы с прилавков. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение трех минут после срабатывания сигнализации, но преступник к тому времени уже скрылся.
По информации из комментариев группы «Типичный тагильчанин» во «Вконтакте», на место приехала кинологическая бригада. Собака взяла след и проследила его до квартиры, находящейся неподалёку от места происшествия.
Сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет личности причастных к преступлению.
Напомним, летом в Нижнем Тагиле из магазина украли четыре велосипеда. Преступники проникли в магазин, открыв ключом запасной вход.