30-летний уралец пропал на автомобиле BMW в Екатеринбурге

При странных обстоятельствах пропал молодой екатеринбуржец Дмитрий Маврыкин 4 октября 2021 года, сообщает E1.
Родственники пропавшего по сигналу GPS из автомобиля «БМВ», вместе с которым исчез мужчина, установили, что в последний раз машина подала сигнал в районе Сысерти, после чего навигация в авто была отключена.
Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» расклеивают по городу ориентировки, возможно, пропавший находится в Сысерти. Ранее мужчина никогда не исчезал без предупреждения родителей.
Напомним, при странных обстоятельствах пропал житель Екатеринбурга Лев Семухин 14 сентября 2021 года. Молодой уралец ушел из дома без денег, документов и мобильника. Пропавшего ищет полиция и волонтеры.