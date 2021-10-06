30-летний уралец пропал на автомобиле BMW в Екатеринбурге

30-летний уралец пропал на автомобиле BMW в Екатеринбурге
30-летний уралец пропал на автомобиле BMW в Екатеринбурге
Сегодня, 09:46ПроисшествияФото: 1МI
Молодой мужчина пропал вместе с автомобилем BMW 5-й серии в Екатеринбурге. Поисками занимается полиция и волонтеры поисковых отрядов.

При странных обстоятельствах пропал молодой екатеринбуржец Дмитрий Маврыкин 4 октября 2021 года, сообщает E1.

Родственники пропавшего по сигналу GPS из автомобиля «БМВ», вместе с которым исчез мужчина, установили, что в последний раз машина подала сигнал в районе Сысерти, после чего навигация в авто была отключена.

Фото:ЛизаАлерт

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» расклеивают по городу ориентировки, возможно, пропавший находится в Сысерти. Ранее мужчина никогда не исчезал без предупреждения родителей.

Напомним, при странных обстоятельствах пропал житель Екатеринбурга Лев Семухин 14 сентября 2021 года. Молодой уралец ушел из дома без денег, документов и мобильника. Пропавшего ищет полиция и волонтеры.

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Екатеринбург
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