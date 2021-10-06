82-миллиметровая мина обнаружена на территории НТМК в Нижнем Тагиле

5 октября 2021 года при проведении строительных работ на территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий артиллерийскую мину, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.
Взрывотехники ОМОН выехали на сигнал и установили, что находка является 82-миллиметровой миной без взрывателя и отсутствующим взрывчатым веществом. Мина не представляла никакой опасности для окружающих и была передана прибывшим сотрудникам полиции.
Напомним, недавно, собирая грибы в лесу под Екатеринбургом, уралец нашел 152-милилметровый артиллерийский снаряд. Находка подверглась воздействию коррозии и представляла опасность для людей. Взрывоопасный предмет уничтожили на месте саперы ОМОН Росгвардии.