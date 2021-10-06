Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке возобновлены

Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке возобновлены
Поиски пропавшего свердловского альпиниста на Камчатке возобновлены
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: pixabay.com
Поиски пропавшего свердловчанина были возобновлены на Камчатке. Мужчина потерялся на склоне Ключевского вулкана.

К поискам присоединились спасатели из Петропавловска-Камчатского. Поисковики выдвинулись на место 6 октября. Планируется 7 октября начать восхождение на вулкан, пишет Е1.

Они поднимутся на 4 тысячи метров, где разминулись альпинисты и пойдут по предполагаемому маршруту спуска.

Пока неизвестно сколько времени продлится поисковая операция, так как это зависит от погоды, сообщили в МЧС по Камчатскому краю.

Напомним, спасатели получили сигнал о помощи 1 октября 2021 года. Житель Свердловской области рассказал, что 27 сентября он с другом начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте в 4 тысячи метров погода испортилась, поднялся ветер и началась метель. Альпинисты пытались укрыться от непогода, но потом решили разъединиться. Один из них через два дня дошел до домика на высоте 2,5 тысячи метров, а второй пошел через перевал на высоте 3,3 тысячи метров, но не дошел до домика. Спасшегося туриста эвакуировали и сотрудники МЧС пошли на поиски. Однако они были прекащены из-за ухудшившейся погоды.

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