Примкнувший к террористам свердловчанин разыскивается ФСБ

Свердловчанина, улетевшего в Турцию и примкнувшего к ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), разыскивает ФСБ. По данным силовиков, в 2014 году житель Белоярского района воевал в Сирии.

Уголовные дела в отношении 49-летнего мужчины возбуждены за организацию и участие в террористической деятельности, а также организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Так, 4 января 2014 года, ранее судимый за кражу уралец, вылетел из Екатеринбурга в Стамбул, где позднее примкнул к террористам. С января по март 2014 года он принимал участие в боевых действиях для свержения действующей власти, пояснил источник. Он продолжил заниматься этим и в 2015 году. Напомним, что в сентябре 2021 года в Екатеринбурге были задержаны сторонники движения Талибан (запрещенная на территории РФ террористическая организация). У задержанных сторонников террористов в Екатеринбурге найдено 3 килограмма взрывчатки

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter