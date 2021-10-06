Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени

Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени
Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: 1MI
Тиктокеров, снимающих пранк с ограблением бабушки на остановке, побили жители Тюмени. Также блогеры привлекли внимание сотрудников полиции.

Видео с розыгрышем было опубликовано в Интернете накануне. На нем можно увидеть, как двое молодых людей подъезжают к остановке на электромопеде, один из них нападет на «бабушку», стоящую на тротуаре, и забирает у нее сумку. Однако уехать товарищам не удалось, поскольку за ними побежали прохожие, сообщает 72.ру.

Отмечается, что в полицию в связи с инцидентом не обращались, однако видео все равно проверят на наличие правонарушений. Предварительно установлено, что ограбление является постановочным, рассказал глава пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Видео:URA.RU

Напомним, в конце июля стало известно, что в Екатеринбурге девочки-подростки устроили съемки для «ТикТока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру.

Материалы по теме:
соцсетисъемкиограблениетюмень
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы