Пьяный уралец ударил топором по лицу собутыльнику и на 5 лет уехал в колонию

В ходе судебного разбирательства было установлено, что летом 2020-го года двое приятелей распивали спиртное в доме потерпевшего. В ходе застолья между мужчинами случился конфликт, в результате которого осужденный нанес хозяину жилища удар по лицу топором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Данное деяние квалифицируется как п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Суд отправил мужчину на 5 лет в колонию общего режима. У осужденного есть 10 суток для обжалования приговора.
Напомним, в конце сентября 2021 года стало известно об убийстве жителя Екатеринбурга, которого убил и попытался разрубить топором его собутыльник. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый пытался сварить разрубленные части в кастрюле, но безрезультатно.