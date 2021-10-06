Пьяный уралец ударил топором по лицу собутыльнику и на 5 лет уехал в колонию

В ходе судебного разбирательства было установлено, что летом 2020-го года двое приятелей распивали спиртное в доме потерпевшего. В ходе застолья между мужчинами случился конфликт, в результате которого осужденный нанес хозяину жилища удар по лицу топором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.