Пьяный уралец ударил топором по лицу собутыльнику и на 5 лет уехал в колонию

Пьяный уралец ударил топором по лицу собутыльнику и на 5 лет уехал в колонию
Пьяный уралец ударил топором по лицу собутыльнику и на 5 лет уехал в колонию
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: 1МI
47-летний житель села Усть-Ницинское в пьяной ссоре ударил топором собутыльника, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. Суд отправил преступника на 5 лет в колонию общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что летом 2020-го года двое приятелей распивали спиртное в доме потерпевшего. В ходе застолья между мужчинами случился конфликт, в результате которого осужденный нанес хозяину жилища удар по лицу топором, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Данное деяние квалифицируется как п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Суд отправил мужчину на 5 лет в колонию общего режима. У осужденного есть 10 суток для обжалования приговора.

Напомним, в конце сентября 2021 года стало известно об убийстве жителя Екатеринбурга, которого убил и попытался разрубить топором его собутыльник. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый пытался сварить разрубленные части в кастрюле, но безрезультатно.

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