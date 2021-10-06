Шестое нападение неизвестного на девушку случилось в центре Екатеринбурга

Шестое нападение неизвестного на девушку случилось в центре Екатеринбурга
Шестое нападение неизвестного на девушку случилось в центре Екатеринбурга
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: 1МI
Неизвестный мужчина нападает на женщин в Екатеринбурге с конца августа 2021 года. Потерпевшие подвергаются нападениям в разных районах уральской столицы. Правоохранители пока бессильны поймать неадекватного уральца.

Очередное, уже 6-е нападение на девушку, произошло в самом центре Екатеринбурга 5 октября текущего года, сообщает E1.

В этот раз неизвестный напал на улице Челюскинцев. Мужчина сзади схватил девушку за лицо и прижал к себе. Навыки самообороны помогли екатеринбурженке вырваться, нападавший отпустил ее и спокойно удалился в сторону Макаровского моста.

Как рассказала сама девушка, впереди шел мужчина, который никак не отреагировал на ее крики и звуки борьбы сзади. Жертва смогла описать нападавшего полицейским и написала заявление.

Напомним, первое нападение на екатеринбурженок случилось 31 августа 2021 года. Тогда неизвестный напал на девушку вечером в районе УрФУ. Затем нападения происходили на Уктусе, Ботанике (прямо на станции метро) и в самом центре Екатеринбурга — на улицах Вайнера и Малышева. Полиция пока не смогла задержать неадекватного мужчину.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициянападениедевушкиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы