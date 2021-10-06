Шестое нападение неизвестного на девушку случилось в центре Екатеринбурга

Неизвестный мужчина нападает на женщин в Екатеринбурге с конца августа 2021 года. Потерпевшие подвергаются нападениям в разных районах уральской столицы. Правоохранители пока бессильны поймать неадекватного уральца.

Очередное, уже 6-е нападение на девушку, произошло в самом центре Екатеринбурга 5 октября текущего года, сообщает E1. В этот раз неизвестный напал на улице Челюскинцев. Мужчина сзади схватил девушку за лицо и прижал к себе. Навыки самообороны помогли екатеринбурженке вырваться, нападавший отпустил ее и спокойно удалился в сторону Макаровского моста. Как рассказала сама девушка, впереди шел мужчина, который никак не отреагировал на ее крики и звуки борьбы сзади. Жертва смогла описать нападавшего полицейским и написала заявление. Напомним, первое нападение на екатеринбурженок случилось 31 августа 2021 года. Тогда неизвестный напал на девушку вечером в районе УрФУ. Затем нападения происходили на Уктусе, Ботанике (прямо на станции метро) и в самом центре Екатеринбурга — на улицах Вайнера и Малышева. Полиция пока не смогла задержать неадекватного мужчину. Стало известно о 6 нападении извращенца на девушек в Екатеринбурге

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