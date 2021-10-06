Пенсионерки из Тагила отдали мошенникам больше миллиона за «отмазку» родных

Пенсионерки из Тагила отдали мошенникам больше миллиона за «отмазку» родных
Пенсионерки из Тагила отдали мошенникам больше миллиона за «отмазку» родных
Сегодня, 18:01ПроисшествияФото: 1МI
Три пожилые жительницы Нижнего Тагила передали мошенникам свои сбережения, которые якобы нужны их родственникам за не привлечение к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

В полицию Нижнего Тагила обратилась обманутая 81-летняя пенсионерка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Потерпевшей позвонила якобы дочь и сообщила, что нарушила ПДД и ее сбила на переходе машина, а девушка — водитель сильно пострадала. Теперь «дочери» требуются деньги.

Вскоре трубку взял неизвестный мужчина, который сообщил пенсионерке, что на первоначальном этапе потребуются 200 тысяч рублей, а потом еще 800 тысяч. Деньги жертва передала курьеру, который приехал прямо к дому потерпевшей. Лишь через несколько дней выяснилось, что пожилую тагильчанку обманули.

Похожую схему обмана применили еще к двум пенсионеркам Нижнего Тагила: им звонили якобы следователи и сообщали, что их родственники виновны в ДТП и требуются деньги для облегчения их участи. 78-летняя женщина передала мошенникам 60 тысяч рублей, а 90-летняя потерпевшая 250 тысяч.

Правоохранители обращают внимание на несколько подзабытую схему данных мошеннических действий с участием курьеров на фоне участившихся случаев дистанционного обмана доверчивых граждан по телефону.

Напомним, пенсионерка из Нижнего Тагила стала жертвой телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками полиции и Центробанка России. В общей сложности женщина перевела на счета преступников около 4,5 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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