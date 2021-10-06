Пенсионерки из Тагила отдали мошенникам больше миллиона за «отмазку» родных

Три пожилые жительницы Нижнего Тагила передали мошенникам свои сбережения, которые якобы нужны их родственникам за не привлечение к уголовной ответственности за совершенное ДТП.

В полицию Нижнего Тагила обратилась обманутая 81-летняя пенсионерка, которая сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское». Потерпевшей позвонила якобы дочь и сообщила, что нарушила ПДД и ее сбила на переходе машина, а девушка — водитель сильно пострадала. Теперь «дочери» требуются деньги. Вскоре трубку взял неизвестный мужчина, который сообщил пенсионерке, что на первоначальном этапе потребуются 200 тысяч рублей, а потом еще 800 тысяч. Деньги жертва передала курьеру, который приехал прямо к дому потерпевшей. Лишь через несколько дней выяснилось, что пожилую тагильчанку обманули. Похожую схему обмана применили еще к двум пенсионеркам Нижнего Тагила: им звонили якобы следователи и сообщали, что их родственники виновны в ДТП и требуются деньги для облегчения их участи. 78-летняя женщина передала мошенникам 60 тысяч рублей, а 90-летняя потерпевшая 250 тысяч. Правоохранители обращают внимание на несколько подзабытую схему данных мошеннических действий с участием курьеров на фоне участившихся случаев дистанционного обмана доверчивых граждан по телефону. Напомним, пенсионерка из Нижнего Тагила стала жертвой телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками полиции и Центробанка России. В общей сложности женщина перевела на счета преступников около 4,5 миллионов рублей. 62-летняя тагильчанка перевела 4,5 миллиона на счета мошенников

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