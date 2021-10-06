За убийство сожительницы и ее брата в День Влюбленных тагильчанину грозит пожизненное

Лишение свободы вплоть до пожизненного срока грозит жителю Нижнего Тагила за убийство своей сожительницы и ее брата в День святого Валентина. Дело 45-летнего мужчины передано в суд.

Его обвиняют в убийстве двух лиц. Наказание по данной статье предусматривает от 8 до 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на 1-2 года или пожизненное лишение свободы. По версии следствия, в ночь на 14 февраля 2021 года обвиняемый находился в квартире знакомого на улице Алтайская в Нижнем Тагиле. Там он, будучи нетрезвым, вступил в конфликт с братом своей сожительницы. В ходе ссоры обвиняемый нанес удар ножом в живот мужчине. На кухню зашла сожительница, увидела своего брата и подошла к нему. В этот момент обвиняемый ударил девушку ножом в шею. Оба пострадавших были госпитализированы, но спасти их не удалось, сообщили в Следственном комитете Свердловской области. Потерпевший умер в тот же день. А его сестра — через несколько дней. Обвиняемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина планировала расстаться с возлюбленным, а брат ее поддержал. Однако обвиняемого это не устроило. Он почувствовал себя оскорбленным, а потому решил в День святого Валентина разобраться с обидчиками. Пьяный курьер убил коллегу из-за наркотиков и спрятал труп в лесу в Екатеринбурге

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