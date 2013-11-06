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12-летняя тагильчанка выстрелила себе в живот из оружия деда: ребенка срочно прооперировали (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-летняя тагильчанка выстрелила себе в живот из оружия деда: ребенка срочно прооперировали (ФОТО)

6 ноября 2013, 11:25Происшествия
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