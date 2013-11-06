12-летняя тагильчанка выстрелила себе в живот из оружия деда: ребенка срочно прооперировали (ФОТО)

Как оказалось, 12-летняя девочка вместе с мамой и бабушкой приехали на квартиру, где раньше жил дедушка ребенка. Разбирая кладовку, женщины нашли странный предмет, по их словам, похожий на ручку, и не придав значения, просто отложили его в сторону. Продолжая приборку, они вдруг услышали выстрел. Оказалось, девочка решила рассмотреть предмет поближе, но это было не что иное как огнестрельное оружие.

Тагильчанку срочно увезли в больницу и прооперировали. К счастью, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

По словам начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции № 16 подполковника Андрея Зотова, полицейскими установлено, что хозяин квартиры, умерший в июле этого года, в свое время увлекался стрельбой, периодически ходил в тир. По данному факту участковыми отдела полиции № 16 проводится проверка. Опасный предмет, изъятый с места происшествия, направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр, по итогам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе осмотра квартиры никаких подозрительных предметов больше не обнаружено.