Пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле: 18-летняя Марина Богданова найдена

Марина, как сообщают в группе, уехала на такси от Дзержинского, 58, первый подъезд. Девушка была одета в светло-серое пальто, с собой у нее был ярко-красный фотоаппарат фирмы Nikon. По словам тех, кто видел Марину в день ее исчезновения, она собиралась домой, но так до туда и не добралась.