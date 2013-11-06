Пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле: 18-летняя Марина Богданова найдена
6 ноября 2013, 15:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле накануне разыскивали девушку, которая пропала с 2 на 3 ноября в районе площади Славы в Дзержинском районе. Об этом сообщалось в паблике «Типичный тагильчанин».
Марина, как сообщают в группе, уехала на такси от Дзержинского, 58, первый подъезд. Девушка была одета в светло-серое пальто, с собой у нее был ярко-красный фотоаппарат фирмы Nikon. По словам тех, кто видел Марину в день ее исчезновения, она собиралась домой, но так до туда и не добралась.
Городской портал TagilCity.ru обратился в пресс-службу МВД, где только что сообщили, что девушку нашли полчаса назад. Однако подробности пока не известны, поскольку в настоящее время с девушкой беседуют, чтобы узнать все обстоятельства ее исчезновения. Кстати, в розыск Марину не объявляли.
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