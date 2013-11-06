Пять дней назад в Нижнем Тагиле ВАЗ сбил рабочего. Дважды (ВИДЕО)
6 ноября 2013, 13:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
От «Сетей Тагила» накануне стало известно, что 1 ноября в 20:36 в Нижнем Тагиле автомобиль дважды наехал на рабочего. Это случилось на перекрестке улиц Мира – Циолковского, где подрядчики производили укладку брусчатки между трамвайными путями.
По видеозаписи можно наблюдать следующую картину: ВАЗ-21099 двигался по проспекту Мира в сторону проспекта Ленина. Заметно превысив скорость, водитель выехал на трамвайные пути. Одни из рабочих успел отскочить от несущегося авто, а другой, сидевший спиной к ВАЗу, оказался у него под колесами. Видно, что машина дважды проехала по человеку.
Горе-водитель скрылся с места ДТП, а через 9 минут туда прибыла бригада сотрудников ДПС и автомобиль реанимации. Мужчина с переломом ноги находится в больнице. А автомобиль нашли во дворе на улице Строителей. Настоящий владелец ВАЗ-21099 сообщал об угоне автомобиля, рассказали в ГИБДД.
Видео с сайта «Сетей Тагила»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей