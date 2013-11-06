Пять дней назад в Нижнем Тагиле ВАЗ сбил рабочего. Дважды (ВИДЕО)

По видеозаписи можно наблюдать следующую картину: ВАЗ-21099 двигался по проспекту Мира в сторону проспекта Ленина. Заметно превысив скорость, водитель выехал на трамвайные пути. Одни из рабочих успел отскочить от несущегося авто, а другой, сидевший спиной к ВАЗу, оказался у него под колесами. Видно, что машина дважды проехала по человеку.