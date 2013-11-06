В Тагиле пострадали два пешехода: вчерашним днем под колесами авто погибла пенсионерка, а парень серьезно травмирован (ФОТО)

Несчастье случилось в 15:45. Мужчина 1976 года рождения за рулем грузовой Газели задним ходом сдавал во дворе дома №7/2 по Черноисточинскому шоссе.

Не убедившись в безопасности маневра, он наехал на старушку, которая шла навстречу автомобилю по тротуару. Пожилая женщина 1933 года рождения скончалась на месте ДТП еще до прибытия бригады скорой помощи.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Другое происшествие произошло вечером, в 19:10. Водитель автомобиля Mazda-3, 34-летний водитель, следуя по улице Юности со стороны Алтайской в сторону Ленинградского, у дома №16А, сбил пешехода 1990 года рождения. Парень переходил дорогу в неустановленном месте. С открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча и шейного отдела позвоночника он был госпитализирован в Центральную городскую больницу №1.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД