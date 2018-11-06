70 человек были эвакуированы из больницы в Первоуральске из-за короткого замыкания

19 спасателей на 8 автомобилях прибыли к хирургическому отделению горбольницы в Первоуральске из-за сработавшей пожарной сигнализации.

70 человек были эвакуированы из помещений больницы. По словам очевидцев из социальой сети, в здании погас свет и запахло гарью. Медицинский персонал выносил пациентов, лишенных возможности двигаться, на одеялах.

В результате осмотра пожарные обнаружили причину тревоги. В электрощите на первом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания.