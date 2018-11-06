70 человек были эвакуированы из больницы в Первоуральске из-за короткого замыкания
Сегодня, 17:01ПроисшествияФото: maxpixel.net
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6 ноября в Первоуральске в хирургическом корпусе городской больницы на улице Металлургов сработала пожарная сигнализация. 70 человек были эвакуированы.
19 спасателей на 8 автомобилях прибыли к хирургическому отделению горбольницы в Первоуральске из-за сработавшей пожарной сигнализации.
70 человек были эвакуированы из помещений больницы. По словам очевидцев из социальой сети, в здании погас свет и запахло гарью. Медицинский персонал выносил пациентов, лишенных возможности двигаться, на одеялах.
В результате осмотра пожарные обнаружили причину тревоги. В электрощите на первом этаже произошло короткое замыкание электропроводки без последующего возгорания.
После проветривания 70 эвакуированных сотрудников и больных отделения вернулись в здание. Медицинское учреждение продолжило свою работу, сообщает «Областная газета».
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