Дорожный рабочий погиб под колёсами иномарки на дублёре Сибирского тракта

Вечером 5 ноября автомобиль Ford Focus ехал по дублёру Сибирского тракта в направлении Екатеринбурга по левому ряду. В этом же направлении проводились ремонтные работы, были установлены заграждения. Согласно предварительной версии, водитель не рассчитал сужение дороги и задел ограждение в момент, когда за ним находился рабочий.