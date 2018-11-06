Дорожный рабочий погиб под колёсами иномарки на дублёре Сибирского тракта
Сегодня, 07:00ПроисшествияФото: 66.мвд.рф
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На дублёре Сибирского тракта произошло ДТП с участием иномарки и дорожного рабочего. От полученных при столкновении травм рабочий скончался на месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 5 ноября автомобиль Ford Focus ехал по дублёру Сибирского тракта в направлении Екатеринбурга по левому ряду. В этом же направлении проводились ремонтные работы, были установлены заграждения. Согласно предварительной версии, водитель не рассчитал сужение дороги и задел ограждение в момент, когда за ним находился рабочий.
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По информации «Вечернего Екатеринбурга», от полученных травм дорожный работник погиб. В полиции сообщили, что на погибшем имелась одежда со светоотражающими элементами и каска. Водитель иномарки имеет 11-летний стаж вождения.
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