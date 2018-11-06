Подозреваемый в педофилии Устюжанин скрывался в Николо-Павловском на насосной станции
Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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4 ноября в центре Нижнего Тагила был пойман Владимир Устюжанин, который подозревается в изнасиловании 5-летней девочки. Ранее он скрывался в селе Николо-Павловское.
Сюжеты: Нижний Тагил
Устюжанин скрывался в селе Николо-Павловское и жил на водонасосной станции. Его часто навещала сожительница. Придя однажды к нему, женщина обнаружила предсмертную записку и обратилась в полицию. Волонтеры, полицейские и сотрудники Росгвардии искали его в лесу и нашли живым. Однако Устюжанина никто не узнал, так как он отрастил бороду.
Позже его задержали в центре Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на собственный источник.
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Фото: поисковый отряд «Скорпион»
Как сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское», официальные комментарии по делу пока не предоставляются, материалы уголовного дела переданы в Следственный комитет. В СК на текущий момент комментарии также не предоставили.
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