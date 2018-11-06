Подозреваемый в педофилии Устюжанин скрывался в Николо-Павловском на насосной станции

Устюжанин скрывался в селе Николо-Павловское и жил на водонасосной станции. Его часто навещала сожительница. Придя однажды к нему, женщина обнаружила предсмертную записку и обратилась в полицию. Волонтеры, полицейские и сотрудники Росгвардии искали его в лесу и нашли живым. Однако Устюжанина никто не узнал, так как он отрастил бороду.