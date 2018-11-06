Пять пожаров в квартирах и садах произошли в Нижнем Тагиле с 3 по 5 ноября

3 ноября в коллективном саду «Черемушки» на Исинском тракте сгорел садовый дом площадью 56 кв. м, также была повреждена обшивка на соседнем доме. Пожарные потушили огонь менее, чем за час. Причины пожара и собственники имущества устанавливаются.

4 ноября на балконе четвертого этажа дома №16 на улице Зари загорелись домашние вещи на площади 3 кв. м. Пожар обнаружил жилец квартиры. Предполагаемая причина возникновения огня – непотушенный окурок, который выкинули с соседнего балкона.

В этот же день пожар произошел в общежитии на проспекте Дзержинского, 54. Огонь возник в общей кухне на площади 12 кв. м, предположительно загорелось электрооборудование. Спасатели эвакуировали из дома 30 человек, в том числе 5 детей.

5 ноября на улице Подгорной загорелась баня. Площадь пожара составила 25 кв. метров – сгорели кровля, перекрытие, повреждены стены внутри строения. Известно, что владельцы имущества в доме не проживают, а используют его в качестве дачи. Накануне пожара вечером баню топили.