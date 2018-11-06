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Пять пожаров в квартирах и садах произошли в Нижнем Тагиле с 3 по 5 ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пять пожаров в квартирах и садах произошли в Нижнем Тагиле с 3 по 5 ноября

Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: pixabay.com
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