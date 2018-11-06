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Вытолкнул с балкона: житель Верхотурья приговорен к 11 годам за убийство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вытолкнул с балкона: житель Верхотурья приговорен к 11 годам за убийство

Сегодня, 19:32ПроисшествияФото: Следственное управление СК РФ по Свердловской области
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