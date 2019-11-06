Ищут сожитель и начальница. В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя девушка
В Нижнем Тагиле четвёртые сутки ищут 28-летнюю Юлию Северову. Вечером 2 ноября девушка вышла с работы, но дома она так и не появилась. 5 ноября коллега девушки и её сожитель обратились в полицию.
Директор магазина бытовой техники «Эльдорадо» в ТЦ «Райт» на Садовой, где работает Северова, рассказала, что в субботу, 2 ноября, в 21:00 девушка уехала с работы домой и пропала. Дома она не появлялась.
Ещё в субботу я связалась с гражданским мужем Юли, чтобы подать заявление мы ждали трое суток. С собой у неё был телефон и документы, но в соцсети она не выходила, а телефон не доступен. 5 ноября отнесли заявление в полицию,сообщила TagilCity.ru руководитель Северовой Оксана Чечко.
По слова Чечко, пропавшая приехала из Ульяновской области, и в Нижнем Тагиле у неё нет родственников и друзей — только гражданский муж.
Сожитель Северовой Владислав Рыжков рассказал, что в день пропажи девушка была одета в светлое пальто до колен, черные брюки и сапоги. Живет девушка на Тагилстрое.
Утром я сам отвозил её, а по вечерам она добиралась на автобусе. Ездила обычно на 1 либо 23 маршрутке,говорит Владислав Рыжков.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили информацию и рассказали, что девушка и ранее уходила из дома, но в полицию родные не обращались. Также установлено, что при девушке есть сотовый телефон, который периодически становится доступен, но на звонки она не отвечает.
Всех, кому что-либо известно о пропавшей, МВД просит обратиться в отдел полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону дежурной части (3435)47-71-02, либо по телефону 02.