Ищут сожитель и начальница. В Нижнем Тагиле пропала 28-летняя девушка

Директор магазина бытовой техники «Эльдорадо» в ТЦ «Райт» на Садовой, где работает Северова, рассказала, что в субботу, 2 ноября, в 21:00 девушка уехала с работы домой и пропала. Дома она не появлялась.

Ещё в субботу я связалась с гражданским мужем Юли, чтобы подать заявление мы ждали трое суток. С собой у неё был телефон и документы, но в соцсети она не выходила, а телефон не доступен. 5 ноября отнесли заявление в полицию,сообщила TagilCity.ru руководитель Северовой Оксана Чечко.

По слова Чечко, пропавшая приехала из Ульяновской области, и в Нижнем Тагиле у неё нет родственников и друзей — только гражданский муж.

Сожитель Северовой Владислав Рыжков рассказал, что в день пропажи девушка была одета в светлое пальто до колен, черные брюки и сапоги. Живет девушка на Тагилстрое.

Утром я сам отвозил её, а по вечерам она добиралась на автобусе. Ездила обычно на 1 либо 23 маршрутке,говорит Владислав Рыжков.

Пропавшая Юлия Северова Фото: «ВКонтакте»

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили информацию и рассказали, что девушка и ранее уходила из дома, но в полицию родные не обращались. Также установлено, что при девушке есть сотовый телефон, который периодически становится доступен, но на звонки она не отвечает.