Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев в Забайкалье боязнью быть изнасилованным
Солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов объяснил, почему расстрелял своих сослуживцев. По его словам, причиной поступка стала дедовщина со стороны старослужащих, сообщает издание Baza.
Помимо регулярных издевательств, рассказал Шамсудинов на допросе, погибшие угрожали его изнасиловать, что и стало последней каплей.
Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал: после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, рассказал солдат.
Также в публикации Baza говорится о том, что в первый же день службы у Шамсудинова отобрали мобильный телефон и деньги. При это пожаловаться он никуда не мог, так как офицеры части тоже били его.
Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсудинов в воинской части 54160 в Забайкалье расстрелял из табельного оружия своих сослуживцев, в результате чего погибли восемь человек, двое получили ранения.