В Горноуральском пытались взломать банкомат в магазине «Магнит»
Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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Сегодня, 6 ноября, пытались взломать банкомат «Уральского банка реконструкции и развития», расположенного в магазине «Магнит» в посёлке Горноуральский.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Ведутся розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.
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