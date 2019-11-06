В лобовом ДТП под Екатеринбургом пострадали молодые футболисты

В Chevrolet находились четверо футболистов, один из них — несовершеннолетний. А в Nissan ехала супружеская пара. Молодые люди вечером возвращались с футбольного матча. 19-летний водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, выкинуло на газон, а затем развернуло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение. Nissan от удара отбросило на дорожное ограждение.