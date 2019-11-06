В лобовом ДТП под Екатеринбургом пострадали молодые футболисты
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
5 ноября в вечернее время на Сибирском тракте произошло лобовое столкновение Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo. Пострадали шесть человек, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В Chevrolet находились четверо футболистов, один из них — несовершеннолетний. А в Nissan ехала супружеская пара. Молодые люди вечером возвращались с футбольного матча. 19-летний водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, выкинуло на газон, а затем развернуло на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение. Nissan от удара отбросило на дорожное ограждение.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Все участники ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Чтобы достать молодых людей с заднего сидения иномарки потребовалась помощь спасателей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей