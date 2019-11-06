В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» вспыхнула после ДТП

Согласно видеозаписи Mirsubishi Lancer тёмно-красного цвета выехал на полосу встречного движения на улице Индустриальная и врезался в борт грузовой «Газели», из-за чего она вспыхнула.

Видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru подтвердили факт ДТП, сообщив, что мужчина 1991 года рождения, находясь за рулём иномаркой, не справился с управлением. Рядом с домом № 21 на улице Индустриальная выехал на полосу встречного движения.