В Нижнем Тагиле грузовая «Газель» вспыхнула после ДТП
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: скриншот МДПС Местоположение ДПС | Нижний Тагил
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Утром 6 ноября в Нижнем Тагиле на улице Индустриальная произошло ДТП. Легковой автомобиль врезался в грузовую «Газель», после чего она загорелась. Видеозапись с автомобильного регистратора очевидца была опубликована в социальных сетях.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно видеозаписи Mirsubishi Lancer тёмно-красного цвета выехал на полосу встречного движения на улице Индустриальная и врезался в борт грузовой «Газели», из-за чего она вспыхнула.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru подтвердили факт ДТП, сообщив, что мужчина 1991 года рождения, находясь за рулём иномаркой, не справился с управлением. Рядом с домом № 21 на улице Индустриальная выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП пострадавших нет, но транспортные средства сильно повреждены. Водитель Mitsubishi ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения,заявили в отделе пропаганды.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей