В Нижнем Тагиле семейная пара угрожает себя поджечь из-за выселения
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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В доме № 51 на улице Дружинина в Нижнем Тагиле семейная пара облилась бензином и угрожает себя поджечь, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
6 ноября в квартиру пришли судебные приставы. Семейная пара заявила, что не собирается покидать квартиру, так как стали жертвой мошенников. В течение года, по их словам, шли судебные разбирательства, супруги просили возбудить уголовное дело, однако отложить выселение не удалось.
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У дома дежурят кареты скорой помощи и пожарные расчеты.
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