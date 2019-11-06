В Нижнем Тагиле семейная пара угрожает себя поджечь из-за выселения

6 ноября в квартиру пришли судебные приставы. Семейная пара заявила, что не собирается покидать квартиру, так как стали жертвой мошенников. В течение года, по их словам, шли судебные разбирательства, супруги просили возбудить уголовное дело, однако отложить выселение не удалось.