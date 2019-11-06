Задушившая новорожденного ребенка жительница Нижнего Тагила признана невменяемой

Женщине грозит принудительное лечение в психиатрической клинике.

Происшествие случилось 1 июля на Вагонке. 23-летняя женщина родила дома сына, задушила его поясом от халата, завернула в пакет и выбросила в мусорку в соседнем дворе. Тело новорожденного нашел бомж.

Задержали подозреваемую на следующий день в Екатеринбурге. Она созналась в содеянном преступлении и объяснила свои действия тем, что у нее уже есть двое детей и третьего она «потянуть» не сможет.

Вместе с сожителем женщина воспитывала двух сыновей трех и шести лет. В момент совершения преступления мужчина был на работе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По ней предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы от двух до четырех лет или до пяти лет принудительных работ.

В течение четырех месяцев проходили следственные действия, в том числе и психологическая экспертиза. Обследование показало, что в момент совершения преступления женщина не осознавала свои действия, то есть была невменяемой.

В связи с этим уголовную ответственность она понести не может. Для нее будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ее могут отправить на лечение или оставить под наблюдением.

Ее дети на данный момент проживают с сожителем.