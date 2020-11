«Герои девяностых». На Урале осудят похитившее и прострелившее мужчине ногу трио

В Екатеринбурге будут судить группировку из троих человек, которая похитила мужчину и прострелила ему ногу, сообщает ZNAK.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району было завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей. Трио обвиняется в совершении преступлений по статье 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) и статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений). Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, инцидент произошел в октябре 2018 года, когда трое обвиняемых решили начать вымогать 15 тысяч рублей у своего знакомого. Подкараулив потерпевшего, мужчины принялись избивать его, угрожая пистолетом и охолощенным автоматом Калашникова, и требовать деньги. После группировка связала потерпевшего, поместила в багажник и увезла в лесной массив, где повторно избила, в том числе с применением автомата. Между тем сумма денег, требуемая обвиняемыми, увеличилась до 165 тысяч рублей. Угрожая разглашением личной информации и убийством, мужчины велели доставить им деньги. Перед тем, как уехать, мужчины три раза выстрелили около головы потерпевшего и прострелили его ногу. Молодого человека они оставили в лесу, из которого тот сумел добраться до дома и вызвать полицию. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевший рассказал, что компания назначила встречу по телефонным сообщениям сразу после вечеринки, на которой присутствовали они все и на которой пропали деньги. Там его уже поджидала компания, от встречи с которой, как выяснилось впоследствии, парню ожидать ничего хорошего не приходилось. Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что новоявленные «братки», мечтавшие почувствовать себя героями «лихих девяностых», на поверку оказались не столь «крутыми» и все сознались в содеянном, чтобы облегчить свою участь перед суровым лицом закона,отметил Валерий Горелых. Уголовное дело было перенаправлено в суд, теперь мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы. Напомним, в октябре автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга, известного по мему «Ты кому сигналишь, дядя?» обвинили по трем уголовным статьям за порчу имущества, хулиганство и угрозы. Инцидент произошел в начале мая под Екатеринбургом. Подозреваемый начал словесный конфликт с водителем Mitsubishi Lancer, затем разбил его автомобиль.

