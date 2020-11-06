«Герои девяностых». На Урале осудят похитившее и прострелившее мужчине ногу трио

После группировка связала потерпевшего, поместила в багажник и увезла в лесной массив, где повторно избила, в том числе с применением автомата. Между тем сумма денег, требуемая обвиняемыми, увеличилась до 165 тысяч рублей. Угрожая разглашением личной информации и убийством, мужчины велели доставить им деньги. Перед тем, как уехать, мужчины три раза выстрелили около головы потерпевшего и прострелили его ногу. Молодого человека они оставили в лесу, из которого тот сумел добраться до дома и вызвать полицию.