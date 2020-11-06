Сторонники скандального отца Сергия попытались взять под контроль храм на Урале

Сторонники скандального отца Сергия попытались взять под контроль храм на Урале

Сегодня, 19:30ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Сторонники отлученного от церкви экс-схимонаха Сергия предприняли попытку захватить храм святой Блаженной Ксении в уральской столице, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Отец Андрей, который является представителем Рождественского церковного округа, относящегося к храму, прокомментировал ситуацию и сказал, что инцидент нестандартный, поскольку обычно передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому проходит более мирным путем.

Но то, что здесь сегодня происходит, — это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод, профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать, передали в пресс-службе слова отца Андрея.

Напомним, схимонах Сергий стал известен после проповедей на YouTube-канале. Он отрицал существование коронавируса и призывал граждан не соблюдать самоизоляцию. Позже Сергий был лишен сана, а в сентябре отлучен от церкви после суда РПЦ. В октябре СКР возбудил дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По данным следствия, за 15 лет, вплоть до 2019 года, детям-воспитанникам обители причиняли моральные и физические страдания. Отец Сергий ответил на обвинения и назвал бывших воспитанников наркоманами. А 2 ноября бывший схиигумен Сергий вооружился перстнем императора и заявил, что «переходит в наступление».

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Екатеринбург
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