Умер сатирик Михаил Жванецкий

Скончался известный сатирик Михаил Жванецкий, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Аллу Пугачеву.

Сообщается, что Пугачева выразила свои соболезнования и назвала смерть Михаила невосполнимой утратой. Артист родился 6 марта 1934 в городе Одесса. За свою карьеру он поработал под началом Аркадия Райкина в Ленинградском театре. За этот период им написаны сотни миниатюр и тестов для актеров. В 1970 года Жванецкий открыл в родном городе при филармонии Театр миниатюр. Также был известен по своим публикациям в журнале «Огонек». Напомним, 20 октября в Екатеринбурге умер уральский артист Валерий Топорков. Последние недели жизни он провел в реанимации после операции и скончался не приходя в сознание.

