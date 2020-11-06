Умер сатирик Михаил Жванецкий

Артист родился 6 марта 1934 в городе Одесса. За свою карьеру он поработал под началом Аркадия Райкина в Ленинградском театре. За этот период им написаны сотни миниатюр и тестов для актеров. В 1970 года Жванецкий открыл в родном городе при филармонии Театр миниатюр.