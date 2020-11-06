Умер сатирик Михаил Жванецкий

Умер сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 17:54ПроисшествияPhoto: Twitter «Первого канала»Михаил Жванецкий
Скончался известный сатирик Михаил Жванецкий, пишут «РИА Новости» со ссылкой на Аллу Пугачеву.

Сообщается, что Пугачева выразила свои соболезнования и назвала смерть Михаила невосполнимой утратой.

Артист родился 6 марта 1934 в городе Одесса. За свою карьеру он поработал под началом Аркадия Райкина в Ленинградском театре. За этот период им написаны сотни миниатюр и тестов для актеров. В 1970 года Жванецкий открыл в родном городе при филармонии Театр миниатюр.

Также был известен по своим публикациям в журнале «Огонек».

Напомним, 20 октября в Екатеринбурге умер уральский артист Валерий Топорков. Последние недели жизни он провел в реанимации после операции и скончался не приходя в сознание.

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