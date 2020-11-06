В Нижнем Тагиле оштрафовали мужчину за насилие в отношении полицейского

Следствием установлено, что 16 мая 2020 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение в одном из магазинов Нижнего Тагила. Находившийся при исполнении страж закона предложил нарушителю проехать в отделение для составления материала, чтобы в дальнейшем привлечь мужчину к ответственности.