В Нижнем Тагиле оштрафовали мужчину за насилие в отношении полицейского

Житель Нижнего Тагила получил штраф за насилие в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Свердловской области.

Следствием установлено, что 16 мая 2020 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение в одном из магазинов Нижнего Тагила. Находившийся при исполнении страж закона предложил нарушителю проехать в отделение для составления материала, чтобы в дальнейшем привлечь мужчину к ответственности. Нетрезвый мужчина не согласился с доводами полицейского и применил в отношении него физическое насилие. Суд принял во внимание признание вины подсудимым. Он был признан виновным в нарушении закона по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Напомним, слесарю из Нижнего Тагила грозит крупный срок за физическое насилие в отношении полицейского. Его остановили сотрудники ГИБДД 19 сентября. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и нанес удар кулаком в нос сотрудника ДПС. Слесарю из Нижнего Тагила грозит до 10 лет за удар головой в нос сотруднику МВД

Related news: Слесарю из Нижнего Тагила грозит до 10 лет за удар головой в нос сотруднику МВД

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter