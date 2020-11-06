В Нижнем Тагиле оштрафовали мужчину за насилие в отношении полицейского

Следствием установлено, что 16 мая 2020 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения совершил административное правонарушение в одном из магазинов Нижнего Тагила. Находившийся при исполнении страж закона предложил нарушителю проехать в отделение для составления материала, чтобы в дальнейшем привлечь мужчину к ответственности.
Нетрезвый мужчина не согласился с доводами полицейского и применил в отношении него физическое насилие.
Суд принял во внимание признание вины подсудимым. Он был признан виновным в нарушении закона по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
Напомним, слесарю из Нижнего Тагила грозит крупный срок за физическое насилие в отношении полицейского. Его остановили сотрудники ГИБДД 19 сентября. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и нанес удар кулаком в нос сотрудника ДПС.