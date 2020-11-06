Вылетел на встречку: в аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний водитель

Вылетел на встречку: в аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний водитель

Сегодня, 09:55ПроисшествияPhoto: УГИБДД по Свердловской области
5 ноября на свердловских трассах погибли два водителя из-за выезда на встречную полосу движения, сообщает «КП-Екатеринбург».

Первая авария произошла около 15.00 на 276 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. 35-летний водитель Suzuki ехал из Серова, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте. 17-летняя пассажирка из автомобиля Toyota госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Водитель и второй пассажир Toyota травм не получили.

Второе смертельное ДТП произошло спустя час на 63 километре трассы Ивдель — ХМАО. 59-летний водитель Toyota Avensis ехал с 63-летней женой в сторону Ивделя. Он выехал на полосу встречного движения и влетел во встречный грузовой MAN, которым управлял 36-летний водитель.

В результате ДТП погиб водитель Toyota Avensis. Его супруга госпитализирована в Ивдельскую больницу с открытой черепно-могзовой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом грудной клетки.

Установлено, что водитель иномарки имеет стаж вождения 12 лет. За этот год он шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Сейчас по фактам ДТП проводятся проверки.

Напомним, 4 ноября под Невьянском погибла пассажирка автомобиля, вылетевшего в кювет.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Свердловская областьдтпводители
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы