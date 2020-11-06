Вылетел на встречку: в аварии под Нижним Тагилом погиб 35-летний водитель

Первая авария произошла около 15.00 на 276 километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. 35-летний водитель Suzuki ехал из Серова, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota.
Водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте. 17-летняя пассажирка из автомобиля Toyota госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Водитель и второй пассажир Toyota травм не получили.
Второе смертельное ДТП произошло спустя час на 63 километре трассы Ивдель — ХМАО. 59-летний водитель Toyota Avensis ехал с 63-летней женой в сторону Ивделя. Он выехал на полосу встречного движения и влетел во встречный грузовой MAN, которым управлял 36-летний водитель.
В результате ДТП погиб водитель Toyota Avensis. Его супруга госпитализирована в Ивдельскую больницу с открытой черепно-могзовой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом грудной клетки.
Установлено, что водитель иномарки имеет стаж вождения 12 лет. За этот год он шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Сейчас по фактам ДТП проводятся проверки.
Напомним, 4 ноября под Невьянском погибла пассажирка автомобиля, вылетевшего в кювет.