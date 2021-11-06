26-летний мужчина отрезал голову своей связанной беременной жене на Урале

26-летний таджик в Перми еще в феврале 2021 года связал свою 21-летнюю беременную жену и отрезал ей голову. На тот момент в семье уже было двое маленьких детей. 3 ноября состоялось первое слушание резонансного дела. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Происшествие случилось в квартире на улице Есенина. Убив женщину, злоумышленник погнался на улице за ее отцом, а когда нагнал, принялся бить ножом. От полученных ранений мужчина погиб на месте. После содеянного обвиняемый вернулся в квартиру, сообщает «Комсомольская правда». Родственники и члены таджикской диаспоры планировали совершить самосуд, однако их остановили прибывшие сотрудники полиции. Во время допроса мужчина рассказал, что причиной его поступка стали слова жены: она заявила, что планирует сделать аборт, развестись и жить с отцом. По словам матери девушки, третий ребенок был нужен мужчине лишь для получения статуса многодетной семьи и меткапитала. Именно им планировалось погасить ипотеку. Младенца же злоумышленник планировал отдать старшему брату. Напомним, в августе стало известно, что 32-летняя жительница Екатеринбурга, которая убила и выбросила младенца на помойку, поскольку больше не хотела детей, была отпущена на свободу. «Уже „скидывала“ ребенка»: что известно об убившей младенца екатеринбурженке

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