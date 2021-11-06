Автобус с екатеринбургскими вахтовиками насмерть сбил пешехода в Башкирии

Автобус с екатеринбургскими вахтовиками насмерть сбил пешехода в Башкирии
Автобус с екатеринбургскими вахтовиками насмерть сбил пешехода в Башкирии
Сегодня, 16:19ПроисшествияФото: 1МI
Микроавтобус «Спринтер» на темной трассе насмерть сбил пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части на трассе в Башкортостане. Автобус перевозил 19 рабочих-вахтовиков из Екатеринбурга в Уфу.

61-водитель из Екатеринбурга не успел среагировать на появившегося пешехода на трассе в темное время суток и совершил наезд на пострадавшего, сообщает УГИБДД республики Башкортостан.

В результате полученных травм 52-летний местный житель скончался на месте, сотрудники ГИБДД республики выясняют обстоятельства произошедшего. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

На одежде погибшего отсутствовали специальные светоотражающие элементы, и пешеход был незаметен в темное время суток на проезжей части, сообщили в пресс-службе башкирской ГИБДД.

Напомним, 5 лет грозит уральскому полицейскому, который допустил смертельное ДТП с пьяными пешеходами на трассе под Нижним Тагилом еще в конце 2019 года. Силовик не заметил в темное время суток мужчину, сидящего на обочине и женщину, стоявшую с ним рядом. В результате аварии мужчина скончался в больнице через несколько недель, женщина смогла выжить.

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