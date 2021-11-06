Депутат Молодежного парламента Мятович задержан за пьяную езду в Нижнем Тагиле

Депутат Молодежного парламента Мятович задержан за пьяную езду в Нижнем Тагиле

Депутат Молодежного парламента Мятович задержан за пьяную езду в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:44
Происшествия
Фото: страница пользователя Антона Мятовича ВКонтакте
21-летний политик Антон Мятович задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду в Нижнем Тагиле. Нарушителю грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Об этом TagilCity.ru сообщил информированный источник.

Задержание именно Мятовича за рулем автомобиля в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru не подтвердили. Однако сообщили, что во время проведения рейда «Безопасная дорога» был задержан 21-летний молодой человек.

Полицейским поступила информация о пьяном водителе, передвигающимся по улицам Нижнего Тагила на автомобиле «Шкода». Сотрудники ДПС заметили похожий авто и остановили его. За рулем находился водитель с явными признаками опьянения, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Также установлено, что задержанный водитель ранее не оплатил вовремя имеющиеся у него штрафы за нарушения ПДД, за неуплату суд отправил его на сутки под арест, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Оперативный комментарий от самого Антона Мятовича TagilCity.ru получить не удалось.

Напомним, молодой политик Антон Мятович выдвигался на прошедших выборах в ГД РФ от «Российской партии свободы и справедливости» по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу. Мятович также представляет Нижний Тагил в Молодежном парламенте Свердловской области, является помощником депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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