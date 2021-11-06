Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге

Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге
Небо затянуло дымом после мощного взрыва в Солнечном в Екатеринбурге
Сегодня, 14:05ПроисшествияФото: E1.RU
Взрыв прогрел около 13.20 в районе Солнечного в Екатеринбурге. Об этом сообщили местные жители. По их словам, плотный дым затянул небо, его видно из других районов города.

Предполагается, взрыв произошел в промзоне в УНЦ в районе Академика Вонсовского, 1. Сначала екатеринбуржцы увидели «гриб» огня, после чего начал идти густой черный дым. На место инцидента уже прибыли пожарные, однако огонь продолжает разрастаться.

Данные знакомого с ситуацией источника гласят, что ЧП произошло на предприятии — там взорвался газовый баллон. На данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, а пожару был присвоен уровень «1-Бис», сообщает Е1.

Источник отметил, что все случилось в цехе по обработке резины, в металлическом ангаре загорелись автомобильные покрышки. По предварительным данным, больше газовых баллонов внутри нет. Из-за взрыва ангар оказался частично разрушен. В момент взрыва на предприятии находилось три человека, которые самостоятельно эвакуировались. Обошлось без пострадавших.

Фото:E1.RU

Напомним, 22 октября семь человек погибли при взрыве цеха на заводе по производству пороха в Рязанской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
пожарвзрывдымпредприятиеСолнечныйЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы