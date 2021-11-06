Таинственно исчезнувшего на автомобиле уральца ищут полицейские в Екатеринбурге

Таинственно исчезнувшего на автомобиле уральца ищут полицейские в Екатеринбурге
Таинственно исчезнувшего на автомобиле уральца ищут полицейские в Екатеринбурге
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: 1МI
Мужчина пропал 4 дня назад вместе со своей иномаркой в Екатеринбурге. В квартире пропавшего полный разгром.

31-летний уралец, работающий в такси на своей «КИА», ушел из дома вечером 3 ноября и больше о его месте нахождения ничего не известно, сообщает E1 со ссылкой на родственников пропавшего.

Машины тоже нет, где обычно парковал. Мы не можем даже представить, что могло случиться. Плохого ничего не рассказывал,сообщила изданию сестра мужчины.

На теле мужчины имеются несколько приметных татуировок, всех, кто знает о месте нахождения пропавшего, просят сообщить в полицию.

Напомним, странное исчезновение жителя Челябинска в ИВС Екатеринбурга произошло пару месяцев назад. Молодой человек приехал на заработки в столицу Урал, вроде как попадал в ИВС, несколько раз звонил матери. Спустя несколько недель он окончательно пропал, его поисками с сентября 2021 года занимают волонтеры-поисковики и полицейские.

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Екатеринбург
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