Таинственно исчезнувшего на автомобиле уральца ищут полицейские в Екатеринбурге

Напомним, странное исчезновение жителя Челябинска в ИВС Екатеринбурга произошло пару месяцев назад. Молодой человек приехал на заработки в столицу Урал, вроде как попадал в ИВС, несколько раз звонил матери. Спустя несколько недель он окончательно пропал, его поисками с сентября 2021 года занимают волонтеры-поисковики и полицейские.