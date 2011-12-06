Массовые акции протеста в Москве: тысячи протестующих, сотни задержанных (видео)

По примерным подсчетам, в митинге принимало участие порядка 7-8 тысяч человек. Среди митингующих были такие известные люди, как: Борис Немцов, Артемий Троицкий, Алексей Навальный и Виктор Шендерович. На трибунах и в толпе раздавались громкие лозунги, основными из которых были: «Эти выборы – фарс», «Вернем власть народу», «Нет фальсификации выборов».

По окончании митинга толпа людей планировала отравиться к Центризбиркому, но в тому времени власти отреагировали на решительное действие демонстрантов: ОМОН перегородил Мясницкую и начал задерживать тех людей, кто пытался прорваться в сторону Лубянки. Начались массовые задержания. По сообщениям информационных агентств, были задержаны около 300 человек, среди которых адвокат Алексей Навальный, политик Илья Яшин и управляющий редактор Forbes.ru Алексей Каменский. Причем были задержаны как активисты движения, так и журналисты, и случайные свидетели митинга. Все они были отправлены в ОВД в центре города, где и провели ночь. Сегодня мировые суды Москвы принимают членов вчерашнего митинга.