В Нижнем Тагиле водитель сбил 6-летнюю девочку
6 декабря 2011, 15:20Происшествия
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Вчера, 5 декабря, в 08:40 утра водитель Волги 3110 сбил во дворе дома по адресу Строителей, 1, в центре города, 6-летнего ребенка.
Водитель начал сдавать задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. При этом он сбил девочку. Ребенок был отправлен в Центральную районную больницу. Врачи сообщают, что девочка получила сотрясение головного мозга и гематому на голове.
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