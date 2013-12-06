Алкоголь – зло. Тагильчанка подралась с полицейскими (ВИДЕО)

Полицейские сделали замечание девушке, нарушившей правила дорожного движения. На что та стала грубо и нецензурно выражаться в их адрес, отталкивать. Агрессивную даму сотрудники ДПС доставили в отдел полиции № 17 по ул. Тельмана, где был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.29 (нарушение правил дорожного движения пешеходом).

По словам начальника отдела полиции № 17 подполковника Павла Пайцева, находясь в дежурной части, 24-летняя жительница района вела себя вызывающе, устроила скандал. В присутствии сотрудников полиции и гражданских лиц, она пыталась ударить и цеплялась за форму сотрудников ГИБДД, посылала в их адрес жуткую нецензурную брань. Чтобы утихомирить нарушительницу, сотрудники полиции были вынуждены применить спецсредства. Противоправные действия задержанной девушки зафиксировали камеры наблюдения.

Спустя время, когда девушка пришла в себя, она стыдливо извинялась за свой поступок. Однако за содеянное все же придется отвечать по закону. Все собранные материалы для принятия решения направлены в следственный отдел по Дзержинскому району.

Видео паблика «Типичный тагильчанин»