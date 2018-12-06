200 студентов были эвакуированы ночью из общежития Екатеринбурга из-за пожара

6 декабря в 01:00 на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар. Возгорание возникло в здании студенческого общежития экономико-технологического техникума. В результате срабатывания автоматической пожарной сигнализации 200 человек, находящихся в здании, были эвакуированы. Пламя на площади 0,5 квадратных метра удалось потушить сотрудникам общежития. На место происшествия прибыли 12 огнеборцев и 3 машины спецтехники.