200 студентов были эвакуированы ночью из общежития Екатеринбурга из-за пожара
Сегодня, 08:10ПроисшествияФото: Е1.ru
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6 декабря около 01:00 из здания экономико-технологического техникума в Екатеринбурге на улице Войкова были эвакуированы 200 студентов из-за возгорания.
Сюжеты: Екатеринбург
6 декабря в 01:00 на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар. Возгорание возникло в здании студенческого общежития экономико-технологического техникума. В результате срабатывания автоматической пожарной сигнализации 200 человек, находящихся в здании, были эвакуированы. Пламя на площади 0,5 квадратных метра удалось потушить сотрудникам общежития. На место происшествия прибыли 12 огнеборцев и 3 машины спецтехники.
Пожарные обследовали помещение. Источник возгорания был обнаружен в шахте дымоудаления. Причины происшествия устанавливаются. После проветривания студенты вернулись в свои комнаты. В пожаре никто не пострадал, пишет Е1.ru.
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