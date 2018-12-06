84-летняя жительница Серова скончалась после наезда маршрутки
84-летняя пенсионерка скончалась в Серове после того, как ее сбил на нерегулируемом пешеходном переходе водитель маршрутки.
27 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Каляева-Крала Маркса произошло ДТП. Водитель маршрутного такси 8А допустил наезд на 84-летнюю пенсионерку. Прибывшие медики диагностировали у пожилой женщины закрытый перелом берцовой кости правого подколенника со смещением. Она была доставлена в городскую больницу. 1 декабря пенсионерка скончалась от полученных в ДТП травм.
В ходе выяснения обстоятельств аварии мужчина рассказал, что видел женщину и подавал ей звуковые сигналы, но не смог вовремя остановить транспортное средство из-за гололеда.
По факту случившегося организовано расследование. Сотрудники ГАИ выяснили, что водитель имеет стаж управления ТС 29 лет. К административной ответственности он привлекался 17 раз и имеет 4 неоплаченных штрафа, информирует «Глобус».
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