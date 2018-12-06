84-летняя жительница Серова скончалась после наезда маршрутки

27 ноября на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Каляева-Крала Маркса произошло ДТП. Водитель маршрутного такси 8А допустил наезд на 84-летнюю пенсионерку. Прибывшие медики диагностировали у пожилой женщины закрытый перелом берцовой кости правого подколенника со смещением. Она была доставлена в городскую больницу. 1 декабря пенсионерка скончалась от полученных в ДТП травм.

В ходе выяснения обстоятельств аварии мужчина рассказал, что видел женщину и подавал ей звуковые сигналы, но не смог вовремя остановить транспортное средство из-за гололеда.