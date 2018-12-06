9 дел заведено за подделку документов для зачисления в 1-е классы школ Екатеринбурга
С февраля по сентябрь 2018 года прокуратура Екатеринбурга возбудила 9 уголовных дел на родителей за подделку документов для зачисления в первый класс.
Прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова проинформировала о результате проверок образовательных учреждений на предмет соблюдения законодательства РФ при зачислении школьников.
Цель проверки в 2018 году – истинность документов о временной регистрации по месту жительства. Кроме этого, правоохранительные органы особое внимание уделяли временной прописке детей без родства или законных представителей в одном жилом помещении.
Таким образом, в отношении родителей было заведено девять уголовных дел за предоставление ложных сведений о проживании детей. Об этом было сказано на пресс-конференции, которая прошла 6 декабря и была посвящена зачислению детей в 1-е классы в 2019 году.
В настоящий момент судом рассмотрены 4 дела, к уголовной ответственности привлечены 3 законных представителя. Одно дело закрыли в связи с деятельным раскаянием, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости