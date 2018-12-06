9 дел заведено за подделку документов для зачисления в 1-е классы школ Екатеринбурга

Прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова проинформировала о результате проверок образовательных учреждений на предмет соблюдения законодательства РФ при зачислении школьников.

Цель проверки в 2018 году – истинность документов о временной регистрации по месту жительства. Кроме этого, правоохранительные органы особое внимание уделяли временной прописке детей без родства или законных представителей в одном жилом помещении.

Таким образом, в отношении родителей было заведено девять уголовных дел за предоставление ложных сведений о проживании детей. Об этом было сказано на пресс-конференции, которая прошла 6 декабря и была посвящена зачислению детей в 1-е классы в 2019 году.