Пострадал водитель: такси столкнулось с бетономешалкой в Екатеринбурге
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: Е1.ru
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5 декабря ДТП с участием такси и бетономешалки произошло на улице Грибоедова в Екатеринбурге. Водитель легковой машины госпитализирован с тяжелыми травмами.
Сюжеты: Екатеринбург
Легковое авто сильно пострадало со стороны водительского сидения. Самого таксиста отвезли в больницу. На место дорожно-транспортного происшествия приехала реанимация, две машины МЧС и экипаж ДПС, сообщает E1.
В момент аварии в такси марки Volkswagen Polo пассажиры отсутствовали.
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