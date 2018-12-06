Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Пострадал водитель: такси столкнулось с бетономешалкой в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
F1e0e64df507b7d7942b54f921c9c67c2103880da 1200

Пострадал водитель: такси столкнулось с бетономешалкой в Екатеринбурге

Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте
также
Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина