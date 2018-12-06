Проверка организована по факту массовой драки свердловских семиклассниц возле школы
В поселке Медный рудник произошла массовая драка между семиклассницами возле школы, одна девочка госпитализирована. СКР организовал проверку.
Возле школы №4 в поселке Медный рудник Свердловской области произошла драка между школьницами. Причиной конфликта по неподтвержденным данным стали взаимные оскорбления учениц. Уроки физкультуры для седьмого класса школы №10 проводятся в школе №4 из-за отсутствия снарядов. По словам детей, одна из учащихся школы №10 обозвала ученицу школы №4, затем конфликт продолжился в переписке в социальной сети.
Семиклассницы организовали «стрелку», на которую собрались около 20 школьников. Все действие было снято на видео, на котором видно, как ученики избивают одну из девочек, лежащую на снегу, а вторая в это время лежит неподалеку, ей не дают встать сидящие сверху старшеклассницы.
Девочки обратились в больницу, одна из них была госпитализирована. Бабушка девочек написала заявление в полицию. К расследованию подключился следственный отдел по Краснотурьинску СУ СКР по Свердловской области. Организована доследственная проверка, сообщает Znak.com.
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