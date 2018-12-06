Проверка организована по факту массовой драки свердловских семиклассниц возле школы

Возле школы №4 в поселке Медный рудник Свердловской области произошла драка между школьницами. Причиной конфликта по неподтвержденным данным стали взаимные оскорбления учениц. Уроки физкультуры для седьмого класса школы №10 проводятся в школе №4 из-за отсутствия снарядов. По словам детей, одна из учащихся школы №10 обозвала ученицу школы №4, затем конфликт продолжился в переписке в социальной сети.

Семиклассницы организовали «стрелку», на которую собрались около 20 школьников. Все действие было снято на видео, на котором видно, как ученики избивают одну из девочек, лежащую на снегу, а вторая в это время лежит неподалеку, ей не дают встать сидящие сверху старшеклассницы.