Ушел и не вернулся: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пропал подросток
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: pxhere.com
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16-летний Олег Плешков пропал 16 ноября в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
16 ноября подросток вместе с мамой находился на вокзале Екатеринбург-Пассажирский. Парень отошел от матери около 17:30, и она больше его не видела.
Олег Плешков был одет в зеленую спортивную кофту с капюшоном, светло-серые камуфляжные штаны. Волосы и глаза у подростка темные, рост средний.
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Фото: УМВД по Екатеринбургу
Все, кто знает что-либо о местонахождении молодого человека, могут сообщить в полицию по телефонам: 370-41-68, 356-42-11, 8-922-210-14-25, либо 02, пишут «ЕАН».
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