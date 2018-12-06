Ушел и не вернулся: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пропал подросток

16 ноября подросток вместе с мамой находился на вокзале Екатеринбург-Пассажирский. Парень отошел от матери около 17:30, и она больше его не видела.

Олег Плешков был одет в зеленую спортивную кофту с капюшоном, светло-серые камуфляжные штаны. Волосы и глаза у подростка темные, рост средний.

Фото: УМВД по Екатеринбургу