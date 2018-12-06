Второй пострадавший при крушении дельтаплана под Нижним Тагилом умер в реанимации
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: pixabay.com
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Инструктор из Екатеринбурга, который получил тяжелые травмы при падении дельтаплана, умер в реанимации Демидовской больницы Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вадим Ветчанин, являющийся работником учебного авиацентра сообщил о смерти второго пострадавшего при падении летательного аппарата в Черноисточинске, информирует ИА «Все новости».
Напомним, что трагедия произошла 3 декабря. Летательное сооружение с двумя мужчинами упало в коллективном саду №10 в Черноисточинске.
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