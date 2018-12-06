Жалобы есть, а заявлений нет: неизвестные сливают бензин на Старателе в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на Старателе неизвестные вскрывают автомобили, а также сливают бензин. При этом заявлений от горожан по этому поводу не поступало.
Жители поселка Старатель в Нижнем Тагиле сообщили, что пострадали от неизвестных, которые по ночам вскрывают машины.
За одну ночь вскрыли 10 машин, выламывают и вырывают все,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин.
Преступники действуют в темное время суток, вскрывают сразу несколько транспортных средств, действуют осторожно - никто из местных жителей не застал момент преступления. При этом, как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», обращений о подобных преступлениях за последнее время им не поступало.
Вскрытие авто – уголовное преступление, так что, если бы были обращения, было бы заведено уголовное дело,сообщили в полиции.
Правоохранители призывают жителей Нижнего Тагила сообщать в полицию о фактах вскрытия машин.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости