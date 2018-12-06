Жалобы есть, а заявлений нет: неизвестные сливают бензин на Старателе в Нижнем Тагиле

Жители поселка Старатель в Нижнем Тагиле сообщили, что пострадали от неизвестных, которые по ночам вскрывают машины.

Преступники действуют в темное время суток, вскрывают сразу несколько транспортных средств, действуют осторожно - никто из местных жителей не застал момент преступления. При этом, как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», обращений о подобных преступлениях за последнее время им не поступало.