Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жалобы есть, а заявлений нет: неизвестные сливают бензин на Старателе в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Car 1590508 1920

Жалобы есть, а заявлений нет: неизвестные сливают бензин на Старателе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:51ПроисшествияЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте
также
Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина