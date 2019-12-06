Под Екатеринбургом 45 спасателей тушили склад с покрышками

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 7.55. На место выехали 45 сотрудников МЧС на 15 единицах спецтехники. Тушение огня осложнялось большой горючей нагрузкой и удаленностью источников водозабора. Кроме того, существовала угроза перемещения огня на соседние склады.