Под Екатеринбургом 45 спасателей тушили склад с покрышками
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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6 декабря в поселке Большой Исток под Екатеринбургом на площади 500 квадратных метров горел склад с покрышками, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 7.55. На место выехали 45 сотрудников МЧС на 15 единицах спецтехники. Тушение огня осложнялось большой горючей нагрузкой и удаленностью источников водозабора. Кроме того, существовала угроза перемещения огня на соседние склады.
На место пожара выезжала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара,сообщили в МЧС.
Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
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Информации о пострадавших не поступало. Выяснением причин ЧП занимаются пожарные дознаватели.
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