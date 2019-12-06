Тагильчанин устроил погром в корпусе волгоградского санатория
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
29-летний житель Нижнего Тагила устроил скандал с погромом в одном из санаториев Волгограда, сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Волгоградской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Группа задержания приехала на место происшествия после того, как сработала тревожная сигнализация. Как выяснилось, мужчина, находясь в алкогольном опьянении начал громить корпус санатория, выломав входную дверь.
Сотрудники Росгвардии передали дебошира прибывшему на место наряду полиции. Сумма причиненного ущерба устанавливается, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей