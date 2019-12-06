В Екатеринбурге горит офисное здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: Е1
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В Екатеринбурге горит трехэтажное здание на улице Радищева. На площади 1,2 тыс. кв. м с пожаром борются 84 спасателя и 25 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Административное здание загорелось в 15:14. На данный момент тушение пожара продолжается. Площадь возгорания составляет 450 кв. м. По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже здания. Быстрому распространению огня способствует ветреная погода. По информации МЧС, пострадавших нет. Также там сообщили, что произошло обрушение кровли здания.
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